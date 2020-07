Maddie ultime notizie: si cerca nel giardino di Christian Brueckner (Di martedì 28 luglio 2020) Il lavoro della polizia tedesca non si ferma. La convinzione sembra essere quella che Maddie sia stata uccisa e sia stata sepolta nel giardino della casa del pedofilo che l’ha sequestrata. Queste le ultime notizie dalla Germania, dove si cercano i cerchi della piccola Madeleine Mcann, nel giardino di Hannover di Christian Brueckner. L’uomo non parla, non collabora, ma per la polizia tedesca ci sono pochi dubbi: è stato lui a uccidere la piccola dopo averla rapita in Portogallo. LE ultime notizie DALLA GERMANIA: SI cercaNO I RESTI DELLA PICCOLA Maddie Le ultime notizie da Hannover: la polizia è a lavoro con ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Maddie ultime Maddie McCann: la polizia tedesca scava nei pressi di Hannover ViaggiNews.com Maddie ultime notizie: si cerca nel giardino di Christian Brueckner

Il lavoro della polizia tedesca non si ferma. La convinzione sembra essere quella che Maddie sia stata uccisa e sia stata sepolta nel giardino della casa del pedofilo che l’ha sequestrata. Queste le u ...

Maddie McCann, un giardino di Hannover perquisito dalla polizia: il corpo della bambina potrebbe essere lì

Il caso Maddie McCann, la bambina scomparsa durante una vacanza con i genitori in Portogallo nel 2007, potrebbe essere a una svolta. Un giardino ad Hannover è stato perquisito con l'utilizzo di una es ...

Il lavoro della polizia tedesca non si ferma. La convinzione sembra essere quella che Maddie sia stata uccisa e sia stata sepolta nel giardino della casa del pedofilo che l’ha sequestrata. Queste le u ...Il caso Maddie McCann, la bambina scomparsa durante una vacanza con i genitori in Portogallo nel 2007, potrebbe essere a una svolta. Un giardino ad Hannover è stato perquisito con l'utilizzo di una es ...