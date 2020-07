Maddie McCann, svolta nel caso. La polizia scava nel giardino: cosa sta succedendo (Di martedì 28 luglio 2020) La morte di Maddie McCann, piccola inglese svanita nel nulla in Portogallo a neppure 4 anni nel 2007 mentre era in vacanza con i genitori a Praia da Luz (Algarve), non è una vaga ipotesi investigativa, ma scenario tristemente concreto. Secondo le ultime notizie, infatti, il caso potrebbe essere a una svolta. Gli investigatori tedeschi ritengono che la piccola sia deceduta e i sospetti sono ricaduti su Christian Brueckner, un uomo di 43 anni già in carcere per altri reati. L’uomo, che ha precedenti per molestie sessuali contro i minori e all’epoca si trova in Portogallo, sta scontando una condanna per droga a Kiel. È stato posto ora in isolamento di fronte al rischio che venga aggredito dagli altri carcerati. Per gli inquirenti la bambina è morta e il 13 luglio sono state avviate, ... Leggi su caffeinamagazine

