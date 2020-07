Ludovica Valli: "Sto male fisicamente e psicologicamente" (Di martedì 28 luglio 2020) Nelle scorse ore, Ludovica Valli, sul proprio account Instagram, ha raccontato, per la prima volta, ai propri followers, senza filtri, che non sta attraversando un bel periodo per alcuni problemi di salute che sta cercando di risolvere senza non poche difficoltà. Ecco la riflessione sfogo dell'influencer sui social: 28 luglio 2020 11:46. Leggi su blogo

