Ludovica Campana | chi è la nuova fiamma di Flavio Briatore? foto

L'estate di Flavio Briatore non è mai la 'solita' estate. Lavoro certo, vacanze anche ma pure una nuova conoscenza in quel di Porto Cervo che, secondo il settimanale Chi, potrebbe trattarsi di una nuova liason.L'imprenditore è stato beccato a bordo di una splendente barca in buona compagnia di una 24enne che si chiama Maria Ludovica Campana. Tra i retroscena della conoscenza una cena insieme e un amico in comune che li ha fatti incontrare. Nella foto pubblicata dal giornale si nota Briatore osservare la giovane ragazza sulle scale della barca.

