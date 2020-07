Luca Giavi (Consorzio Tutela Prosecco DOC): “Un brindisi al ritorno alla normalità” (Di martedì 28 luglio 2020) Quanto ci è mancato, durante il lockdown! In un periodo nel quale abbiamo dovuto rivedere le nostre abitudini e modificare le nostre priorità, ci siamo resi conto – semmai ve ne fosse stato bisogno – di quanto sia radicato nella nostra cultura il concetto di aperitivo, quale momento di socialità e lifestyle. Non casualmente, proprio su questo vero e proprio rito collettivo si è imperniata l’iniziativa di co-marketing organizzata dal Consorzio Tutela Prosecco DOC, insieme a Samurai e Saclà. TPI ne ha parlato con Luca Giavi, profondo esperto della materia. Professore in molti istituti professionali del Veneto egiornalista presso la società editoriale San Marco, per dieci anni è stato Direttore del Consorzio del Radicchio ... Leggi su tpi

Dopo il ricorso al ministero sul disciplinare da parte dell’Assoagricoltori del Carso il presidente del Consorzio Doc, Zanette, è tranquillo: «Ricomporremo la vicenda» PIEVE DI SOLIGO. Solo lunedì sco ...

