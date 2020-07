LRNZ parla di The Book Of Vision: “Niente gnomi che ballano, è un film serio e fantastico” (Di martedì 28 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=1zuwh0zs7hA Sono circa 20 anni che The Book Of Vision è nella testa di Carlo Hintermann, 20 anni nei quali ha collaborato come regista di alcune riprese di The Tree Of Life di Terrence Malick, ha girato documentari compreso uno su di lui e lavorato per mettere insieme un budget sufficiente a realizzare The Book Of Vision in modo degno (ed è andata a finire che lo stesso Malick è stato produttore esecutivo). Mentre di tutto questo progetto Carlo Hintermann è regista e sceneggiatore, Lorenzo Ceccotti è conceptual visual designer, vfx supervisor e designer dei titoli di apertura e chiusura: “Pensa che quando ho lavorato sul film di Monolith, la troupe americana mi chiamava ‘the man of many hats’, l’uomo dai ... Leggi su wired

L’arte è stata creata da Lorenzo Ceccotti, noto come LRNZ, che ha anche lavorato come concept designer ... cambiando sempre come l’anima”, ha dichiarato. Parlando con Variety, il regista ha descritto ...

Secondo appuntamento con i nostri consigli di lettura per l'estate. Ecco cinque nuovi comics scelti da Alex Urso per le vostre vacanze.

