LR Vicenza, ufficiale: primo contratto da professionista per Tommaso Mancini (Di martedì 28 luglio 2020) La società LR Vicenza comunica che Tommaso Mancini, atleta vicentino del vivaio biancorosso, ha sottoscritto il primo contratto da professionista che lo lega al club fino al 30 giugno 2023. Mancini, ... Leggi su vicenzatoday

Il Vicenza ha annunciato il rinnovo contrattuale con l'attaccante dell'Under 17 Tommaso Mancini. Per il classe 2004 si tratta del primo contratto da professionista: ha firmato con il club veneto fino ...

Gianrico Tedeschi morto: una vita tra teatro, cinema e televisione. “Sono diventato attore perché sono stato in un campo di concentramento”

“Sono diventato attore perché sono stato in un campo di concentramento”. Se n’è andato a 100 anni Gianrico Tedeschi, uno dei volti più popolari del teatro, della tv e del cinema italiano. Aveva inizia ...

