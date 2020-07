Lovers Film Festival, ad ottobre la 35esima edizione (Di martedì 28 luglio 2020) Si svolgerà dal 22 al 25 ottobre l’edizione 2020 del Lovers Film Festival, il più antico Festival sui temi Lgbtqi che avrebbe dovuto tenersi ad aprile. “Il cinema racconta la vita ed entrambi devono andare avanti: abbiamo deciso che Lovers edizione 2020 sarà cinema, sarà sala, sarà pubblico presente fisicamente, luci che si spengono ed emozioni che si accendono”, annuncia la neo direttrice Vladimir Luxuria. L’edizione di ottobre sarà la numero 35 e si sta lavorando al programma. “Puntiamo su un Festival di comunità che vuole ritornare a vedersi e a confrontarsi dal vivo – aggiunge Luxuria -. Pur con ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Lovers Film Festival, ad ottobre la 35esima edizione - museocinema : RT @LFFEST: Lovers Film Festival dal 22 al 25 ottobre 2020 al @CinemaMassimo Save the date: conferenza stampa di presentazione del programm… - LFFEST : Lovers Film Festival dal 22 al 25 ottobre 2020 al @CinemaMassimo Save the date: conferenza stampa di presentazione… - mediterranew : Torino Il Lovers Film Festival si svolgerà dal 22 al 25 ottobre... - turismotorino : Sono state comunicate le date del @LFFEST: dal 22 al 25 ottobre al @CinemaMassimo. Il 14/10 presentazione del progr… -

Ultime Notizie dalla rete : Lovers Film

Tanta Italia - quattro autori in concorso - ma soprattutto tantissime registe (8 su 18: non siamo lontani dal 50x50 prefissato per il 2020), una nuova generazione di cineasti ad affiancare autori affe ...Il Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi LGBTQI (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali), che avrebbe dovuto tenersi ad aprile e che è stato rimandato a causa dell’emer ...