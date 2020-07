Lory Del Santo choc: “Ecco chi è il padre di mio figlio” (Di martedì 28 luglio 2020) Lory Del Santo torna ad attirare l’attenzione del gossip, l’attrice è stata ospite di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso, in una delle puntate in onda quest'anno su Canale 5. La Del Santo ha parlato per la prima volta dell’uomo con cui ha avuto Loren, il figlio morto nel 2018. Il ragazzo si è tolto la vita a 19 anni. Era malato di anedonia, una malattia cerebrale che non permette a chi ne soffre di provare interesse e piacere per la propria vita. (Continua...) Loren portava il cognome della madre, Lory Del Santo lo ha infatti cresciuto da sola. Il ragazzo non ha mai conosciuto suo padre, la relazione è stata infatti breve tra l’attrice e l’uomo. Quando sono stati insieme ... Leggi su howtodofor

