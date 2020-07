Lopez: “Domani cercheremo di fare bene per rispetto della maglia” (Di martedì 28 luglio 2020) Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, alla vigilia della gara contro la Lazio in programma domani all’Olimpico alle ore 19:30, ha parlato ai microfoni in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico delle rondinelle: “Domani andremo a giocare contro una grande formazione, cercheremo di fare bene. Perinetti? Ho parlato con Perinetti, e ho incontrato anche Cordone. Abbiamo parlato di quello che sarà, un colloquio di un’ora. Al momento però non posso dire di più. Parlare di mancanza di stimoli non è corretto. Chi veste questa maglia deve avere stimoli e rispettare la divisa che indossa. Non abbiamo un obiettivo da raggiungere ma dovremo fare una bella gara per rispettare la storia della nostra maglia.” Foto: ... Leggi su alfredopedulla

