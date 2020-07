Lopalco ineleggibile: passa l’emendamento, col voto segreto. I franchi tiratori eliminano il candidato di punta di Emiliano. Ma… Puglia, ultimo consiglio regionale: la notte della legge sulla doppia preferenza di genere (Di mercoledì 29 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Fratelli d’Italia: passa con circa una decina di franchi tiratori l’emendamento al ddl di riforma della legge elettorale regionale che prevede l’incandidabilità dei componenti delle task force dell’Ente: con voto segreto, su 47 votanti, 28 i voti favorevoli. Un’aperta ribellione, anche dai banchi della maggioranza, al presidente Michele Emiliano e al ruolo ambiguo e strumentale che sta avendo il capo della task force pugliese anti covid. “È stato sufficiente chiedere il voto segreto per iniettare coraggio e buonsenso anche nella maggioranza. È la dimostrazione che la nostra ... Leggi su noinotizie

Il Consiglio regionale pugliese piomba nel caos. Doveva essere la seduta utile, l'ultima disponibile, per colmare il vuoto sulla parità di genere nella legge elettorale. Si è rivelata l'ennesima, fors ...

