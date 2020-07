Lopalco incandidabile: passa l’emendamento, col voto segreto. I franchi tiratori eliminano il candidato di punta di Emiliano. Ma… Puglia, ultimo consiglio regionale: la notte della legge sulla doppia preferenza di genere (Di mercoledì 29 luglio 2020) Emendamento fra i quasi duemila presentati da FdI: incandidabilità dei componenti delle task force. Un emendamento finalizzato a bloccare Pier Luigi Lopalco che aveva scelto di essere della partita elettorale come candidato a sostegno di Michele Emiliano. Un emendamento motivato, secondo FdI, dall’inopportuna scelta dell’epidemiologo. Ma fra chi ha dato il via libera all’emendamento c’è innegabilmente chi ha voluto eliminare dalla corsa un concorrente pericolosissimo per la sua popolarità, pronto ad essere capolista a Bari, Brindisi e Lecce. voto segreto: 28 favorevoli all’emendamento su 47 presenti. Cioè anche dalla maggioranza c’è stato chi ha voluto bloccare Lopalco per renderlo ... Leggi su noinotizie

