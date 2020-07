L'Onu accusa: migranti riportati in Libia uccisi dalla Guardia costiera (Di martedì 28 luglio 2020) L'incidente dopo che erano stati intercettati in mare e riportati a terra a est di Tripoli. La sparatoria quando in molti hanno cercato di fuggire nel timore di finire nei campi di detenzione Leggi su tg.la7

L'incidente dopo che erano stati intercettati in mare e riportati a terra a est di Tripoli. La sparatoria quando in molti hanno cercato di fuggire nel timore di finire nei campi di detenzione ...

Sudan: Onu, più di 60 morti e 60 feriti in attacco armato nel Darfur occidentale

Khartum, 27 lug 09:21 - (Agenzia Nova) - Più di 60 persone sono morte e altre 60 circa sono state ferite in un attacco armato avvenuto lo scorso fine settimana nel villaggio di Masteri, nello stato su ...

