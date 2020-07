Longo: “Faccio i complimenti allo staff e ai ragazzi. Bremer diventare un top della serie A” (Di martedì 28 luglio 2020) Il tecnico del Torino, Moreno Longo, ha parlato ai microfoni di Torino Tv alla vigilia della sfida contro la Roma. Ecco le sue parole: “Abbiamo lavorato nel modo migliore, faccio i complimenti allo staff e ai ragazzi. Hanno fatto una vita fuori dal campo rispettosa dei canoni. Dobbiamo affrontare le ultime due gare nel migliore dei modi, cercando di trarne il massimo come abbiamo sempre cercato di fare. Giocherà, allenamenti permettendo. Credo tanto in lui, il Toro potrà fare affidamento perché ha grande prospettive e margini di miglioramento. Può diventare un top del campionato”. FOTO: Twitter Torino L'articolo Longo: “Faccio i complimenti allo staff e ai ... Leggi su alfredopedulla

