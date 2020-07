Lombardia: M5S, 'risorse bilancio spese male, non c'è strategia' (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 lug. (Adnkronos) - "La gestione delle risorse in Lombardia, in linea con i modelli passati rivelatisi insufficienti ad affrontare l'emergenza, non può certo trovarci d'accordo. Le risorse vengono spese male e spesso non c'è nessuna pianificazione o strategia, per questo motivo abbiamo votato contro all'Assestamento al bilancio". Così Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia, spiegando il voto contrario del M5S in Consiglio regionale all'Assestamento al bilancio 2019. "Avevamo presentato settecento emendamenti in un'ottica di collaborazione volta alla difesa degli interessi e soprattutto della salute dei lombardi e - continua -siamo orgogliosi di aver portato a casa ... Leggi su liberoquotidiano

