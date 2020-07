Lombardia, la consigliera di Italia Viva che finge di fare opposizione e invece sta con Fontana (Di martedì 28 luglio 2020) Chissà se qualcuno dalle parti di Italia Viva, il partito guidato e fondato da Matteo Renzi e dalla sua truppa, un giorno o l’altro avranno voglia di dire qualcosa sulla loro consigliera in Regione Lombardia Patrizia Baffi, che continua a collezionare posizioni a dir poco discutibili e che continua allegramente a essere il pezzo di maggioranza aggiunta che finge di stare all’opposizione. Patrizia Baffi, tanto per dare idea di chi stiamo parlando, è quella stessa consigliera che era stata eletta alla presidenza della commissione d’inchiesta sul Covid in Lombardia con i voti della maggioranza, quella stessa maggioranza che avrebbe dovuto essere messa sotto inchiesta. E lei aveva anche insistito sul fatto che quella sua ... Leggi su tpi

il_pucciarelli : «Pensate se non ci fossero state le regioni ad affrontare l’emergenza...», dice Fontana. Unica consigliera della mi… - gianrollandi : @ivanscalfarotto @claudiovelardi @ItaliaViva Credo che #ItaliaViva in Lombardia abbia qualche problema con la sua… - kocis68p : @TeresaBellanova in Lombardia invece ci aspettiamo che la consigliera Baffi faccia opposizione. Chiaro… - Ecatetriformis : RT @il_pucciarelli: «Pensate se non ci fossero state le regioni ad affrontare l’emergenza...», dice Fontana. Unica consigliera della minora… - TribvnvsPlebis : #Lombardia , la consigliera di #ItaliaViva Baffi su #Fontana : 'No a processi sommari'. Bene. Stimo questa donna. -