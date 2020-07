Lombardia: Fontana sanzionato da Anac nel 2017 per non aver dichiarato scudo fiscale (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato sanzionato nel 2017 dall'Anac, l'autorità nazionale anticorruzione, per aver omesso nel 2016, da ex sindaco di Varese, di dichiarare lo stato patrimoniale nel quale sarebbero comparsi i 5 milioni di euro scudati in Svizzera nel 2015. Il dispositivo, rivela il Corriere della Sera, è pubblicato sul sito del Comune di Varese. Si tratta delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e la disposizione indica "in applicazione dell'art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, in esito al procedimento avviato con nota Uvot/2017-001403/rg, l'Anac ha ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Cittadini di Roma e del Lazio hanno visto sperperare 14 milioni di euro da Zingaretti per mascherine mai… - NicolaPorro : È partito l’attacco alla #Lombardia. Anzi, sono tornati all’attacco. Il compagno di #Casalino fa trading online ma… - Mov5Stelle : Fontana deve dimettersi. È questo che il MoVimento 5 Stelle chiederà al Consiglio Regionale della Lombardia. La mis… - CormaGodra76 : RT @IlReverendo71: I “#camici erano un regalo” is the new “pensavamo che Ruby fosse la nipote di Mubarak”. #Fontana #Lombardia - Ecatetriformis : RT @il_pucciarelli: «Attacco allo spirito lombardo», «quasi una goduria di fronte alle difficoltà del primo della classe», dice Fontana com… -