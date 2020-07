Lombardia: Fontana sanzionato da Anac nel 2017 per non aver dichiarato scudo fiscale (2) (Di martedì 28 luglio 2020) (Adnkronos) - Fontana, sindaco di Varese dal 2006 al 2016, era tenuto a depositare anche per il 2016 la dichiarazione sul proprio stato patrimoniale relativa al 2015, anno della voluntary disclosure per il rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero, legge che Fontana, a titolo di erede dopo la morte della madre, nel settembre 2015 usò per scudare 5,3 milioni di euro detenuti in Svizzera da due trust, creati alle Bahamas nel 2005. Nel 2018, invece, sul sito della Regione Lombardia è regolarmente indicato lo stato patrimoniale relativo al 2017 dichiarato dal presidente della Regione. Leggi su liberoquotidiano

