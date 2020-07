Lombardia: Fontana e Caparini, ‘anche quest’anno confermati investimenti’ (2) (Di martedì 28 luglio 2020) (Adnkronos) – Nel dettaglio, sono 462 milioni in opere ferroviarie (382 di Regione), 728 milioni per le olimpiadi (511 di Regione), 15 milioni per l’intermodalità, 40 milioni per la navigabilità (33 di Regione), 227 milioni per le metropolitane (74 di Regione per opere tra cui la T2 valle Brembana Bergamo, prolungamento della M1 e della M5), 250 milioni in manutenzione strade (tra cu 111 milioni mobilità ciclistica), 6 milioni per le calamità naturali, 8 milioni per la rimozione di amianto nelle scuole, 12 milioni per le ristrutturazioni delle scuole, 10 milioni agli impianti con fonti rinnovabili, 20 milioni per l’efficientamento illuminazione pubblica, 10 milioni per l’adeguamento degli impianti climatizzazione strutture pubbliche, 3 milioni in piani per la rimozione delle barriere architettoniche. E ancora: 100 milioni per la ... Leggi su calcioweb.eu

matteosalvinimi : #Salvini: Cittadini di Roma e del Lazio hanno visto sperperare 14 milioni di euro da Zingaretti per mascherine mai… - fattoquotidiano : Caso dei camici, Attilio Fontana e il silenzio sullo scudo fiscale multato dall’Anac. Il presidente della Lombardia… - riotta : Il Presidente Lombardia #Fontana @repubblica @francescobei 'I conti all'estero una cosa purtroppo di moda a quei t… - EdiGirolami : RT @LaPrimaManina: #salvini, le pare normale che il governatore della Lombardia abbia 5 milioni di euro in Svizzera, fatti volare dalle Bah… - TV7Benevento : Lombardia: Fontana e Caparini, 'anche quest'anno confermati investimenti' (2)... -