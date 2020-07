Lombardia: cede Milano Serravalle a Fnm, sottoscriverà aumento Pedemontana (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Riassetto nell'azionariato delle autostrade regionali in Lombardia. Fnm compra la quota di maggioranza che la Regione possiede in Milano Serravalle e la Regione, a sua volta, si impegna a ricapitalizzare Pedemontana per 350 milioni in modo tale che questa esca dall'area di consolidamento di Milano Serravalle, che ne possiede circa l'80%. L'autostrada Pedemontana, che ha bisogno di nuove risorse per essere completata, diventa di competenza della sola Regione, che sottoscrivendo l'aumento ne diventerà maggior azionista. L'aggiornamento è reso noto dalla società ferroviaria Fnm, a sua volta partecipata dalla Regione: il consiglio della Regione Lombardia, in sede di legge ... Leggi su iltempo

Lombardia: FNM entra in Serravalle e Regione in Pedemontana

Via libera all'emendamento al Bilancio della Regione, con cui Palazzo Lombardia cede 519 milioni di euro di azioni di Milano Serravalle a FNM e contemporaneamente entra nel capitale di Pedemontana. FN ...

