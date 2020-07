Lombardia: cede Milano Serravalle a Fnm, sottoscriverà aumento Pedemontana (2) (Di martedì 28 luglio 2020) (Adnkronos) - Milano Serravalle non parteciperà all'aumento di capitale di Pedemontana. "L'operazione sarà finanziata tramite linee di credito bancarie attualmente in corso di negoziazione. L'esecuzione del contratto di compravendita sarà, a sua volta, subordinata ad alcune ulteriori condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento del nullaosta da parte dell'Autorità Antitrust competente e dell'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", spiega ancora una nota. Milano Serravalle ha registrato nell'esercizio 2019 ricavi per circa 249 milioni di Euro, ebitda per 149 mln e una posizione finanziaria netta pari a circa 135 milioni di Euro. "La società informerà il mercato in merito alle delibere che saranno assunte dalla giunta ... Leggi su iltempo

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Riassetto nell'azionariato delle autostrade regionali in Lombardia. Fnm compra la quota di maggioranza che la Regione possiede in Milano Serravalle e la Regione, a sua vo ...

Lombardia: FNM entra in Serravalle e Regione in Pedemontana

Via libera all'emendamento al Bilancio della Regione, con cui Palazzo Lombardia cede 519 milioni di euro di azioni di Milano Serravalle a FNM e contemporaneamente entra nel capitale di Pedemontana.

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Riassetto nell'azionariato delle autostrade regionali in Lombardia. Fnm compra la quota di maggioranza che la Regione possiede in Milano Serravalle e la Regione, a sua vo ...