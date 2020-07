Liverani: «Il rammarico più grande? 50 tiri ed un solo punto nelle ultime gare» (Di martedì 28 luglio 2020) Liverani In vista del match contro l’Udinese torna all’ultima sconfitta, contro i rossoblù, cercando di fare tesoro degli errori Liverani In vista del match contro l’Udinese torna all’ultima sconfitta, contro i rossoblù, cercando di fare tesoro degli errori, come riporta Corriere dello sport. SBAGLIATO APPROCCIO- «Col Bologna abbiamo sbagliato approccio. Purtroppo ricaricare mentalmente ogni tre giorni è la difficoltà più grande. Però la squadra ha ripreso a giocare creando tantissimo, ha raggiunto il pari. Poi con Mancosu abbiamo sbagliato a tu per tu col portiere, c’è stato un colpo di testa di Lapadula dentro la porta, una traversa, un salvataggio sulla riga». rammarico grande- «Il ... Leggi su calcionews24

Mediagol : #Udinese-#Lecce, #Liverani e la #lottasalvezza: “Poche speranze, ho un rammarico. Ecco cosa chiedo alla squadra” - Mediagol : #Udinese-#Lecce, Liverani e la lotta salvezza: 'Poche speranze, ho un rammarico. Ecco cosa chiedo alla squadra'… - sportli26181512 : #Lecce, Liverani: 'Vincere per non avere altri rimpianti': Il tecnico: 'Il rammarico è grande, nelle ultime tre tra… - infoitsport : Lecce, Liverani: 'Il rammarico più grande? Il lockdown, per noi è stato devastante' -