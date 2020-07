LIVE – Contagi aggiornati oggi martedì 28 luglio: morti e guariti in Italia e nel mondo (Di martedì 28 luglio 2020) Tutti i Contagi e i dati in tempo reale nella giornata di martedì 28 luglio per quanto concerne l’allarme coronavirus. Proseguono le difficoltà per i numerosi paesi del Sud America che stanno lottando in ospedale e non solo contro la pandemia: in risalto purtroppo la situazione del Brasile che presenta sempre migliaia di casi giornalieri. In difficoltà anche gli Stati Uniti e molti paesi asiatici. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NEL mondo IN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 16.651.803 morti DA CORONAVIRUS TOTALI: 656.673 guariti DAL CORONAVIRUS: 10.237.472 CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Contagi Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Trump assicura: “Vaccino in tempi record” Fanpage.it LIVE – Bollettino oggi martedì 28 luglio: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

Coronavirus, ultime notizie. In Cina primo caso a Pechino dopo 21 giorni. In Belgio ad Anversa scatta il coprifuoco

La provincia belga di Anversa ha imposto un coprifuoco notturno, tra le 23.30 e le 6 del mattino, durante il quale si dovrà restare a casa, tranne che per gli spostamenti essenziali come andare al lav ...

