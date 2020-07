L'isolotto di Budelli da oggi è blindato, massima tutela per la stella della Maddalena (Di martedì 28 luglio 2020) Vietato piantare ombrelloni, stendere teli e poggiare zaini: prima di ripartire bisogna scrollarsi via ogni granellino di sabbia. E Mauro, l'80enne "custode" eremita da trent'anni sull'isola sarda, entro fine anno dovrà lasciarla Leggi su repubblica

SASSARI - Proteggere Budelli a tutti i costi: da oggi ombrelloni, tende, asciugamani e zaini non possono più toccare la sabbia delle spiagge del più famoso isolotto dell'arcipelago della Maddalena, mi ...

Isola di Budelli: sul Robinson Crusoe italiano incombe lo sfratto

Mauro Morandi, 81 anni, è l’unico abitante dell’isola di Budelli da oltre tre decenni. Oramai conosce intimamente il suo ecosistema. Ogni roccia, albero e specie animale dell’isolotto. L’Isola di Bude ...

