L’Inter risponde all’Atalanta e torna al secondo posto: 2-0 al Napoli, la vice-Juve si deciderà negli ultimi 90 minuti [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) L’Inter risponde all’Atalanta e torna al secondo posto della classifica, alle spalle della Juventus. E’ andata in archivio la seconda partita della penultima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Antonio Conte ha affrontato il Napoli. Nel complesso è stata una vittoria meritata per i padroni di casa, gli uomini di Gennaro Gattuso non solo stati lucidi, soprattutto in fase realizzativa, nel complesso sono state poche le occasioni create. Handanovic ha riscattato le ultime prestazioni e quando chiamato in causa ha risposto presente. La partita si sblocca dopo appena 11 minuti, il marcatore è stato D’Ambrosio, il terzino si conferma anche in fase realizzativa. L’altra occasione più ... Leggi su calcioweb.eu

