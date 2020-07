Libia, la Guardia costiera spara sui migranti: 2 morti e 5 feriti (Di martedì 28 luglio 2020) migranti, Guardia costiera libica spara durante gli sbarchi: 2 morti e 5 feriti Non accenna a placarsi la crisi dei migranti al largo delle coste della Libia: nelle ultime ore è arrivata anche una denuncia da parte dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, l’Oim, secondo cui la Guardia costiera libica ha sparato e ucciso due migranti sudanesi nella notte di ieri. La sparatoria è avvenuta a Khums, a est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco dei migranti che erano stati intercettati in mare e riportati a terra. Altre cinque persone sono rimaste ferite dai colpi d’arma da fuoco ... Leggi su tpi

Internazionale : Quanti soldi diamo alla Libia per fermare i migranti? L'articolo di Annalisa Camilli. - riccardomagi : Ci vediamo alle 18 in piazza San Silvestro a #Roma. Mobilitazione 'I sommersi e i salvati' per chiedere Governo ita… - eziomauro : In piazza a Roma per l'appello di Manconi e Saviano: stop soldi alla Guardia costiera libica - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Libia, Guardia costiera spara sui migranti: 2 morti e 5 feriti - Marialuisalupi : RT @SeaWatchItaly: .@UNmigration denuncia l'uccisione di 2 persone e il ferimento di 5 da parte delle autorità libiche che hanno sparato su… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Guardia Quanti soldi diamo alla Libia per fermare i migranti? - Annalisa Camilli Internazionale Libia, la Guardia costiera spara sui migranti: 2 morti e 5 feriti

Non accenna a placarsi la crisi dei migranti al largo delle coste della Libia: nelle ultime ore è arrivata anche una denuncia da parte dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, l’Oim, seco ...

Migranti, Oim: guardia costiera libica spara, 2 morti e 5 feriti

28 luglio 2020 Due migranti sudanesi sono stati uccisi, e altri cinque feriti, da colpi d'arma da fuoco sparati dalla guardia costiera libica ieri notte a Khums, a est di Tripoli. L'incidente è avvenu ...

Non accenna a placarsi la crisi dei migranti al largo delle coste della Libia: nelle ultime ore è arrivata anche una denuncia da parte dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, l’Oim, seco ...28 luglio 2020 Due migranti sudanesi sono stati uccisi, e altri cinque feriti, da colpi d'arma da fuoco sparati dalla guardia costiera libica ieri notte a Khums, a est di Tripoli. L'incidente è avvenu ...