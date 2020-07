L’ex compagno di Casalino si difende: «Non sono ludopatico, ma vittima. Su di me fake news per attaccare Rocco» (Di martedì 28 luglio 2020) «Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Io me ne andrò, non ho mai pensato che l’Italia fosse il paese dove rimanere tutta la vita, mentre Rocco resta qui, a pagarne le conseguenze». L’ex compagno cubano di Rocco Casalino, José Carlos Alvarez, in una intervista a la Repubblica torna sulla vicenda che lo ha visto coinvolto negli ultimi giorni, con una segnalazione all’Antiriciglaggio e strane movimentazioni bancarie. Alvarez ha smentito di essere avere un problema di dipendenza dal gioco: «Ci tengo a raccontare come stanno le cose, non sono un ludopatico, sono una vittima ... Leggi su open.online

