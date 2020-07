L’ex agente di Victor Osimhen rivela: “Avevo una scrittura ricevuta da Cristiano Giuntoli. Se serve andrò in tribunale” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Jean-Gérard Benoit Czajka, ex agente di Victor Osimhen, ha rilasciato una lunga intervista a France Football, raccontando diversi retroscena sulla trattativa che poterà il calciatore dal Lille al Napoli. “Cosa è successo? Bella domanda, io e il mio partner Frenay siamo stati licenziati e sostituti con un nuovo agente. Il 13 luglio Osimhen mi chiese di accompagnarlo a Napoli per completare il trasferimento, ma il mio aereo era pieno e non ci sono riuscito. Per fortuna, perché il Lille lo aveva messo su un volo privato per andare in Sardegna dove erano presenti i dirigenti dei club. Ma senza di me non poteva firmare”. Come ha reagito? “I miei avvocati hanno mandato una e-mail a Victor, al Napoli e al Lille. Il 14 ... Leggi su calciomercato.napoli

