L'ex agente di Osimhen: 'Non voleva l'Italia per il razzismo' (Di martedì 28 luglio 2020) Osimhen al Napoli, affare praticamente fatto. Le polemiche attorno al nigeriano sono sempre più intense, stavolta ci pensa il suo agente storico, Jean-Gérard Benoit Czajka, a parlare di presunte ... Leggi su gazzetta

AlfredoPedulla : Colloquio #Napoli-agente #Osimhen senza intoppi. Stasera partita: poi, poi, poi... usciamo da 70 giorni no stop. Co… - claudioruss : Venerato a @CalcioNapoli24: “Finita in maniera positiva la call conference tra il #Napoli e l'agente di #Osimhen,… - claudioruss : Il ds del #Napoli Giuntoli a Sky: 'Victor #Osimhen in chiusura? L'agente ci ha dato un'apertura, vediamo nei prossimi giorni' - Frances96104359 : @zocchi_davide @GA7_Official Poi se giuntoli dice ' apertura dell'agente ' vuol dire 2 cose... osimhen va al napoli… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Giuntoli a Sky: “L’agente di Osimhen ha aperto, vediamo nei prossi… -