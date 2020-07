L’ex agente di Osimhen: «A Napoli lo hanno convinto i 5 milioni all’anno e Koulibaly» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Jean-Gérard Benoit Czajka, ex agente di Victor Osimhen,ha parlato sull’avvicendamento come procuratore in una lunga intervista a France Football Cosa è successo? «Bella domanda, io ed il mio partner Frenay siamo stati licenziati e sostituti da un nuovo agente. Il 13 luglio Victor mi chiese di accompagnarlo a Napoli per completare il trasferimento, ma il mio aereo era pieno e non ci sono riuscito. Per fortuna, perché il Lille lo aveva messo su un volo privato per la Sardegna dove erano presenti le dirigenze dei club. Ma senza di me non poteva firmare» «Il 14 luglio mi è stato risposto, tramite via mail, che il mio mandato di rappresentanza di Osimehn, valido fino al gennaio 2021, era stato stoppato senza giusta causa. Mentre i due club avevano già ... Leggi su ilnapolista

napolista : L’ex agente di #Osimhen: «A Napoli lo hanno convinto i 5 milioni all’anno e #Koulibaly» A France Football ha racco… - enzogoku69 : ??Sentite che dice ex agente di #Osimhen su razzismo e su visite mediche...per quando erano previste! Insomma quel 1… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: L'ex agente di #Osimhen: 'Ad essere onesti non voleva andare in Italia. Mi raccontò che lo spaventavano i problemi legati… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: L'ex agente di #Osimhen: 'Il 13 luglio mi chiese di accompagnarlo a #Napoli per completare il trasferimento, ma l'aereo er… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Osimhen, l'ex agente: 'Victor non voleva l'Italia, nemmeno a 10mln all'anno dalla Juventus. Con Giuntoli avevamo stipulato… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex agente Fabrizio Corona, la festa (di notte) con amici e musica a tutto volume: «Ma lui è agli arresti domiciliari» Corriere della Sera