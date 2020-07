Leopardo e pantera coppia per la vita: la foto fa il giro del web (Di martedì 28 luglio 2020) Una foto pubblicata su Instagram sta facendo il giro del web. Lo scatto ha immortalato una coppia di animali, che ha deciso di condividere la vita insieme. Si tratta di Leopardo e pantera, sebbene nessuno si aspetti che due specie diverse possano amarsi. Leopardo e pantera: la doppia immortalata da un fotografo naturalista Ad immortalare la coppia Leopardo e pantera è stato il fotografo naturalista Mithun H. Quest’ultimo ha caricato le immagini di quella che descrive come “The Eternal Couple” – un Leopardo e una pantera nera che si sono scelti come compagni. Secondo il fotografo, i grandi ... Leggi su kontrokultura

