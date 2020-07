Lega: maggiorananza offende Patanè con cartelli in Aula (Di martedì 28 luglio 2020) Roma – “‘Non faccio la differenziata’ e ‘Patane’ buffone’. Sono questi gli striscioni apparsi in Aula durante la discussione del Piano regionale dei rifiuti dai banchi della maggioranza di Nicola Zingaretti in occasione dell’intervento di Eugenio Patane’. Solidarieta’ al consigliere del Pd, se queste sono le premesse di un atto cosi’ importante per il futuro del Lazio. Vergognatevi, speriamo che tutti prendano le distanze”. Cosi’ in un comunicato il gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. Leggi su romadailynews

