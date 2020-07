Lecce, Sticchi Damiani: “Liverani? Se si sente sprecato, vada altrove” (Di martedì 28 luglio 2020) Futuro incerto per il Lecce e la sua panchina. Il club è molto vicino alla retrocessione, anche se non ancora decretata dalla matematica, e già si parla del possibile addio di mister Liverani. Il tecnico era stato capace di portare il Lecce in Serie A in soli due anni, ma ora potrebbe lasciare il Salento. Ne ha parlato il presidente giallorosso Sticchi Damiani, come riportato da pianetaLecce.it. “Quando una società come la nostra va in A ha risorse limitate” spiega il presidente, “nella prima sessione di mercato abbiamo commesso degli errori. Molti sbagliano il 20-30% di acquisti, ma chi ha budget elevati può permetterselo. La squadra ha però lottato fino all’ultimo, e questo è un buon risultato visto il trend che di solito hanno le ... Leggi su sportface

