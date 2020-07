Lecce, Sticchi Damiani “liquida” Liverani: “Se non ha più stimoli è meglio che vada altrove” (Di martedì 28 luglio 2020) Fabio Liverani ha portato il Lecce in A, ma potrebbe lasciare dopo la probabile retrocessione. Le parole del presidente Sticchi Damiani, riportate da ‘pianetaLecce.it’, sono abbastanza chiare in tal senso: “Quando una società come la nostra va in A ha risorse limitate. Nella prima sessione di mercato abbiamo commesso degli errori. Molti sbagliano il 20-30% di acquisti, ma altri chi ha budget elevati può permetterselo. La squadra ha però lottato fino all’ultimo, e questo è un buon risultato visto il trend che di solito hanno le neopromosse. È prematuro parlare del futuro di Liverani. Possiamo ancora salvarci. E, come è normale che sia, ci dobbiamo confrontare a livello dirigenziale. Liverani ha dato ... Leggi su calcioweb.eu

