L’ebike in carbonio che si stampa in 3D su misura (Di martedì 28 luglio 2020) Negli ultimi due anni l’arrivo di nuove ebike ha accompagnato la riscoperta delle due ruote a pedali per l’utilizzo cittadino, fornendo una varietà di modelli per tutti i gusti. Dall’inesauribile al fuoristrada, passando per la versione simile all’automobile e quella che si sblocca con il riconoscimento facciale, ogni appassionato può trovare la bici elettrica su misura. E all’elenco ora si aggiunge Superstrata Bike, la due ruote in fibra di carbonio stampata in 3D, realizzata da una startup nata in Asia e stabilitasi a San Francisco. Arriva in due versioni, con Terra, che è una bicicletta standard, e Ion, che è la versione elettrica realizzata con un telaio unibody. Il suo tratto distintivo è che si produce tramite un processo di stampa tridimensionale ... Leggi su wired

