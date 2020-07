Le sardine litigano. Di nuovo (Di martedì 28 luglio 2020) Ma povero. Ma cucciolo. Lui pensava lui credeva lui provava a farsi una posizione, aveva pure fronteggiato eroicamente gli attacchi delle bestie della Bestia. E pianti, vittimoni, indignazioni, intervistoni, allettanti promesse, “noi ci saremo sempre”, “noi non ti lasceremo”, “di noi ti puoi fidar”, “gli impresari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce bene se ci vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale”, e, infine, di tanta speme questo oggi gli resta: “Ah, le sardine non sono un movimento democratico”. Un altro morde la polvere di stelle, Sergio Echamanov è uscito dal gruppo. Ma povero. Diceva che il mondo ce l'aveva con lui, si era rivolto anche a questa Cathy qualcos*, la autocandidata sindac* di Bologn*, quell* che tutti gli anni nello stesso giorno ... Leggi su nicolaporro

jabbaTM : SERGIO ECHAMANOV: LASCIO LE SARDINE, SONO CAPETTI E LITIGANO - E SANTORI INCONTRA RUOTOLO... - Mario44623861 : RT @_DAGOSPIA_: SERGIO ECHAMANOV: LASCIO LE SARDINE, SONO CAPETTI E LITIGANO - E SANTORI INCONTRA RUOTOLO... - pietrodeleo : RT @_DAGOSPIA_: SERGIO ECHAMANOV: LASCIO LE SARDINE, SONO CAPETTI E LITIGANO - E SANTORI INCONTRA RUOTOLO... - Adelmo72442493 : RT @_DAGOSPIA_: SERGIO ECHAMANOV: LASCIO LE SARDINE, SONO CAPETTI E LITIGANO - E SANTORI INCONTRA RUOTOLO... - giuliabottini : RT @_DAGOSPIA_: SERGIO ECHAMANOV: LASCIO LE SARDINE, SONO CAPETTI E LITIGANO - E SANTORI INCONTRA RUOTOLO... -

Ultime Notizie dalla rete : sardine litigano

Nicola Porro

GROSSETO – Parte da Grosseto il tour toscano delle Sardine in vista delle elezioni regionali, che si terranno il 20 e il 21 settembre prossimi. Le Sardine hanno fatto tappa alla Uisp, in viale Europa, ...Sarà lui il protagonista di una delle serate pugliesi del tour politico che il movimento bolognese terrà in questi giorni per cercare di dare una mano al centrosinistra di Michele Emiliano. Il nemico, ...