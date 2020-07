Le imprese chiedono di poter licenziare. Bonomi a Conte: "Basta studio, bisogna agire" (Di martedì 28 luglio 2020) Lavoro, fisco, burocrazia. Sono le tre parole attorno a cui ruota l’intervista concessa da Carlo Bonomi al Corriere della Sera. Dopo diverse settimane di silenzio, seguito a un periodo di grande esposizione su diverse tematiche politiche ed economiche, il presidente di Confindustria si rivolge al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiedendogli di cambiare decisamente passo. “Il Governo al momento è ancora troppo attendista” dice il leader degli industriali, parlando della grande prova che si presenta davanti all’Italia, la capacità di spendere bene i fondi europei - quei 209 miliardi del Recovery fund - per modernizzare il paese. “Ma le riforme necessarie per riuscire a spendere in modo efficace queste risorse, a oggi, non sono state nemmeno impostate. A partire da quella del lavoro, la più ... Leggi su huffingtonpost

