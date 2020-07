Le cover laterali di Ps5 saranno staccabili e personalizzabili (Di martedì 28 luglio 2020) (Foto: A9vg)Ci sono forti possibilità che Ps5 potrà essere facilmente personalizzabile nell’estetica grazie alla possibilità di staccare e attaccare le cover laterali. Un prezioso indizio arriva da alcune foto che sono state scattate in quella che sembra una delle catene di montaggio della console next-generation di Sony. All’inizio non è semplice identificare cosa si sta osservando nell’immagine qui sopra e in quelle qui di seguito, ma basta soffermarsi un attimo per accorgersi di essere di fronte ai pannelli che proteggono i lati lunghi di Ps5. Le foto sono state diffuse nel pomeriggio di ieri nel forum cinese A9vg e sembrano confermare le voci che descrivevano la futura PlayStation come facilmente modificabile nell’aspetto oltre che predisposta a diverse edizioni speciali. (Foto: A9vg)I generosi ... Leggi su wired

