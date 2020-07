Le Camere di Commercio di Padova, Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo nuovi soci del Teatro Stabile del Veneto (Di martedì 28 luglio 2020) Venezia, 28 lug. - (Adnkronos) - A un anno dall'ingresso del Teatro Mario Del Monaco di Treviso, la famiglia del Teatro Stabile del Veneto si allarga ancora: le Camere di Commercio di Padova, Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo entrano come nuovi soci del Teatro. L'assemblea dei soci ha infatti deliberato unanimemente a favore dell'ingresso delle tre Camere di Commercio del Veneto come nuovi soci del Teatro. La compagine societaria composta da Regione del Veneto, Comune di ... Leggi su liberoquotidiano

Agenzia ANSA

A un anno dall'ingresso del Teatro Mario Del Monaco di Treviso, la famiglia del Teatro Stabile del Veneto si allarga ancora: le camere di commercio di Padova, Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo entrano ...