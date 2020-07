Le aziende furbette della cassa integrazione: 234mila hanno fatto profitti ai danni dello Stato (Di martedì 28 luglio 2020) C’è un dato che è la cartina al tornasole di un malcostume, di un comportamento abusivo perpetrato per mesi ai danni dello Stato. E quindi degli italiani. Nel bel mezzo della pandemia. Il dato è quello rivelato nel corso di un’audizione in Parlamento da Giuseppe Pisauro, presidente di quell’Ufficio parlamentare di bilancio che vigila sulla finanza pubblica: “Oltre un quarto delle ore” di cassa integrazione Covid ”è Stato tirato da imprese che non hanno subito alcuna riduzione di fatturato”. Già il fatto che un’impresa abbia mantenuto lo stesso fatturato a fronte di lavoratori rimasti a casa fa affiorare qualche sospetto, ma è scavando nel dato ... Leggi su huffingtonpost

MrEfis79 : RT @HuffPostItalia: Le aziende furbette della cassa integrazione: 234mila hanno fatto profitti ai danni dello Stato - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Le aziende furbette della cassa integrazione: 234mila hanno fatto profitti ai danni dello Stato - FranzGardella : Le aziende furbette della cassa integrazione: 234mila hanno fatto profitti ai danni dello Stato (di G.Colombo)… - Barba_rana : Le aziende furbette della cassa integrazione: 234mila hanno fatto profitti ai danni dello Stato (di G.Colombo) - SHohenzollern : RT @HuffPostItalia: Le aziende furbette della cassa integrazione: 234mila hanno fatto profitti ai danni dello Stato -

Ultime Notizie dalla rete : aziende furbette Le aziende furbette della cassa integrazione: 234mila hanno fatto profitti ai danni dello Stato L'HuffPost Blocco dei licenziamenti fino a fine anno, ma c'è una deroga boomerang

C’è un’espressione da tenere sott’occhio: “Cessazione di attività”. Pronunciata dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo durante la riunione in videoconferenza con i sindacati sul delicato pacchetto c ...

Bruxelles fa sul serio. Passa la linea dura contro i paradisi fiscali. Giro di vite sulle imprese furbette. Niente aiuti a chi non è in regola

Mentre il premier olandese Rutte si permette di fare lezioncine morali all’Italia su come spendere gli evetuali fondi stanziati con il Recovery Fund, pare che dalle parti di Bruxelles stavolta faccian ...

C’è un’espressione da tenere sott’occhio: “Cessazione di attività”. Pronunciata dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo durante la riunione in videoconferenza con i sindacati sul delicato pacchetto c ...Mentre il premier olandese Rutte si permette di fare lezioncine morali all’Italia su come spendere gli evetuali fondi stanziati con il Recovery Fund, pare che dalle parti di Bruxelles stavolta faccian ...