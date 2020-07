Le adesioni degli azionisti oltre il 50% Ubi, Consob prolunga l’Opas fino a giovedì (Di martedì 28 luglio 2020) L’operazione di Intesa. Al 43,4% ufficialmente conseguito ieri, in serata si è aggiunto l’8,5% del fondo Silchester. Accuse di scarsa chiarezza rivolte da Ca’ de Sass all’ex popolare, il cui titolo alla Borsa di Milano è crollato dell’8,8%. Leggi su ecodibergamo

SanchezCedillo : RT @sanacore_: Abbiamo superato le 50.000 adesioni. 50.000 voci che si chiedono cosa sia successo a #MarioPaciolla ? Sarò di parte, gli vol… - Fruscio1968 : RT @sanacore_: Abbiamo superato le 50.000 adesioni. 50.000 voci che si chiedono cosa sia successo a #MarioPaciolla ? Sarò di parte, gli vol… - DinamoPress : RT @sanacore_: Abbiamo superato le 50.000 adesioni. 50.000 voci che si chiedono cosa sia successo a #MarioPaciolla ? Sarò di parte, gli vol… - StampaFin : Banche: nuovo no di Ubi a ops Intesa. Ma gli azionisti premiano l’offerta Il cda considera insufficiente l'offerta… - AvezzanoTw : #Abruzzo dal 2014 ha aderito alla Rete #Ready – Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : adesioni degli

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto (l'”Offerta”) promossa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “TUF”) da ...Mercoledì 29 luglio a Castiglion Fiorentino il Festival delle Musiche porterà in scena il debutto di uno dei 4 mini varietà del progetto “Tempi moderni. La commedia rivista”, nato in risposta alla cri ...