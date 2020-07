Lazio-Borja Mayoral, accordo vicino (Di martedì 28 luglio 2020) Gli agenti del giocatore hanno incontrato i dirigenti biancocelesti nella giornata di lunedì, e secondo la Gazzetta dello Sport avrebbero raggiunto un accordo di massima. Il contratto sarebbe ... Leggi su sport.virgilio

CalciomercatoRP : Lazio, accordo con Borja Mayoral. Manca il sì del Real - CalciomercatoRP : MERCATO - Lazio, c'è l'intesa con Borja Mayoral: adesso si tratta con i Blancos - andreabasile17 : @trecchinese Guarda male non é se poi in panca hai tonali sensi Borja Vecino o gagliardini anche se ci vorrebbe uno… - sportli26181512 : Lazio, ottimismo per Borja Mayoral: il dettaglio del contratto...: La Lazio è al lavoro per Borja Mayoral. Il centr… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ????Accordo di massima tra #Lazio e #BorjaMayoral. L'intesa con gli agenti e la trattativa con il #RealMadrid. Si punta a c… -