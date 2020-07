Law & Order SVU 20 raddoppia tra omicidi e bugie: anticipazioni del 28 luglio e del 4 agosto (Di martedì 28 luglio 2020) Stanchi di vedere un episodio a settimana di Law & Order SVU 20? Presto per voi arriverà il momento del raddoppio anche se questo significherà dover rimanere svegli fino a tarda notte per riuscire a seguire le storie dei nuovi episodi che, lo ricordiamo, non sono al loro primo passaggio in chiaro. omicidi e bugie attendono con ansia la squadra soprattutto dalla prossima settimana, dal 4 agosto, quando la messa in onda raddoppierà ma, prima di allora, dovremo fare i conti con l'episodio numero 6 dal titolo "Esilio". Law & Order SVU 20 questa sera porterà sullo schermo di Italia1 la storia di una giovane donna che viene ritrovata in un vicolo dietro a un bar. Apparentemente è stata stuprata e aggredita. Al suo risveglio ... Leggi su optimagazine

