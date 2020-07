L’avvocato di Johnny Depp: “Carriera e reputazione distrutte” (Di martedì 28 luglio 2020) Johnny Depp e Amber Heard, finito il processo. L’avvocato: “Carriera distrutta” Dopo tre settimane di accuse pesantissime e retroscena raccapriccianti si concludono oggi, 28 luglio 2020, le udienze del processo intentato da Johnny Depp contro il “Sun” che lo ha accusato di essere un “picchiatore della moglie” (con l’ex moglie Amber Heard, 34 anni, come principale testimone a favore degli imputati). L’attore ha deciso di procedere contro il tabloid, come ha detto l’avvocato della star David Sherborne nell’arringa finale, perché l’etichetta di “violento” “distrugge la sua reputazione e pone fine alla sua carriera a Hollywood”. Intanto, in attesa della sentenza (arriverà tra qualche settimana), lo ... Leggi su tpi

