Lavoratore Tav Napoli-Bari arrestato in blitz contro ‘ndrangheta (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDugenta (Bn) – Lavorava presso il cantiere della Tav Napoli-Bari, tratto Cancello-Frasso Telesino, a Dugenta (Benevento), una delle quattordici persone arrestate nell’ambito dell’indagine della Dda di Regione Calabria per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, favoreggiamento personale di latitanti appartenenti alla ‘ndrangheta, detenzione e porto abusivo di armi da sparo comuni e da guerra. Si tratta di Girolamo Bruzzese, 37 anni. L’uomo è stato catturato dai carabinieri mentre dormiva negli alloggi del cantiere a Dugenta; lavorava presso l’azienda di costruzioni di Reggio Calabria “A.b.s. ing srl” di proprietà dell’imprenditore Antonino Serranò. L’operazione della Dda e dei carabinieri, ... Leggi su anteprima24

