Lavinio, furti nelle abitazioni: arrestato in flagranza di reato un 36enne (Di martedì 28 luglio 2020) arrestato ieri notte, intorno alle 2, in flagranza di reato un 36enne di Nettuno. A seguito di diverse segnalazioni per furto in casa tra Lavinio ed Anzio i Carabinieri, che tenevano sotto controllo la zona, hanno beccato l'uomo in flagranza di reato. Nella fattispecie il 36enne è stato beccato mentre scavalcava il muretto di un'abitazione portandosi con sé un decespugliatore.

