Lautaro, gol ed esultanza polemica: “parlate, parlate”, ma lo stadio è vuoto [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) esultanza Lautaro MARTINEZ – Successo dell’Inter nella seconda partita della penultima giornata del campionato di Serie A, vittoria della squadra di Antonio Conte che ha avuto la meglio del Napoli con il risultati di 2-0. Ad aprire le marcature è stato D’Ambrosio, il terzino si conferma sempre molto pericoloso in fase realizzativa. Nella ripresa entra Lautaro Martinez, è proprio il Toro a siglare la rete del raddoppio. Non è passata inosservata l’esultanza dell’argentino: “parlate, parlate”, il gesto con la mano ad uno stadio vuoto. Il riferimento è ovviamente alle ultime critiche ricevute, sia dai tifosi che da alcuni addetti ai lavori in riferimento alle voci di mercato sul Barcellona. In basso ecco il ... Leggi su calcioweb.eu

OptaPaolo : 4 - Lautaro #Martínez ha realizzato quattro gol da fuori area in questo campionato, l'ultimo giocatore dell'#Inter… - SerieA : Un gol per tempo: @Inter batte @sscnapoli 2-0, firme di @ddambrosio e Lautaro Martinez. ?? #InterNapoli #SerieATIM… - sscnapoli : ? 74’ | Gol dell’Inter, Lautaro ? #InterNapoli 2-0 ?? #SerieATIM ?? #ForzaNapoliSempre - CalcioWeb : #Lautaro, gol ed esultanza polemica: 'parlate, parlate', ma lo stadio è vuoto [FOTO e VIDEO] - - GGiglio99 : RT @fleurrdellys: Gol di Lautaro spettacolare, cose che potete farci voi napoletani: 0 ?? -