Latina, Guardia di Finanza: sequestro antimafia di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 4 milioni di euro (Di martedì 28 luglio 2020) Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, in coordinamento con la Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale antimafia di Roma, hanno eseguito un provvedimento cautelare reale emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, a carico di S.G., cl. ’74, con il quale è stato disposto il sequestro di imprese commerciali operanti principalmente nel settore del commercio e del noleggio di autovetture, di beni mobili e immobili, nonché di disponibilità finanziarie. I beni sottoposti a vincolo (l’intero compendio aziendale di n. 4 società, conti correnti, un immobile, n. 29 automezzi e n. 1 yacht di circa 18 metri) nelle province di Milano e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

LATINA – Uno yacht da 18 metri, un immobile, 29 auto, conti correnti e società per un valore complessivo di quattro milioni di euro sono stati sequestrati oggi dalla Guardia di Finanza di Latina in co ...

Ospedale di Galatina, Congedo e Manca: “Ripristinare immediatamente il servizio di guardia attiva cardiologica”

GALATINA (Lecce) – “Giungono numerose ed accorate segnalazioni da parte di medici, infermieri e pazienti a seguito della sciagurata decisione di eliminare il servizio di guardia attiva cardiologica de ...

