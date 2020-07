Latina, boom di adesioni per il primo workshop formativo online organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile (Di martedì 28 luglio 2020) Sono state ben settanta le iscrizioni pervenute alla segreteria del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Latina per partecipare al workshop formativo gratuito “Imprenditrice digitale”, svoltosi lo scorso 27 luglio mediante collegamento da remoto. Il corso, destinato alle imprenditrici e aspiranti tali, di tutti i settori economici, è stata un’opportunità per approfondire informazioni e conoscenze sui social network così da acquisire le competenze necessarie per gestire il proprio profilo aziendale ed iniziare a promuovere e vendere i propri prodotti online arrivando in modo diretto, efficace e veloce al cliente. La modalità del webinar ha agevolato la partecipazione di imprenditrici dei comuni ... Leggi su ilcorrieredellacitta

