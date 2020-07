L’Atalanta vola: Malinovskyi e Gomez fermano il Parma. Avviso al Psg ma Palomino va out (Di martedì 28 luglio 2020) In vista dell’impegno di Champions League contro il Paris Saint Germain, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini aveva tracciato tre possibili strade per l’atipica preparazione d’agosto per le final eight: “Continuare a giocare in preparazione alla Champions, oppure lasciare tutti a riposo per una settimana e alternare con tanti ragazzi“. L’opzione adottata dal tecnico bergamasco al Tardini in occasione del match contro il Parma è stata la prima con soli quattro cambi (di cui due obbligati con Toloi e Ilicic) rispetto alla formazione vista contro la Juventus quattro giornate di campionato fa. Nel match della penultima giornata di Serie A il risultato finale ha sorriso all’Atalanta che batte 2-1 il Parma e si porta al secondo posto, in attesa del risultato dell’Inter. Dopo la rete ... Leggi su sportface

